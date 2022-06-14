Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Окупанти гатять по Дніпропетровщині з «Ураганів» і «Градів»

РФ вдарила з «Ураганів» по Дніпропетровській області

Ніч на 14 червня на Дніпропетровщині видалася неспокійною. Російські окупанти знову обстріляли область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог обстріляв два райони області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.

«Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки», – розповів Резніченко.

На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

Також були «прильоти» у Великій Костромці.

Згодом Резніченко оприлюднив фото наслідків обстрілу.