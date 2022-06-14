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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

    Окупанти гатять по Дніпропетровщині з &laquo;Ураганів&raquo; і &laquo;Градів&raquo; - Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

    Окупанти гатять по Дніпропетровщині з «Ураганів» і «Градів»

    фото з відкритих джерел

    РФ вдарила з «Ураганів» по Дніпропетровській області

    Ніч на 14 червня на Дніпропетровщині видалася неспокійною. Російські окупанти знову обстріляли область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Ворог обстріляв два райони області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.

    «Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки», – розповів Резніченко.

    На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.

    Як повідомлялося, в ніч на 13 червня російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

    Також були «прильоти» у Великій Костромці.

    Згодом Резніченко оприлюднив фото наслідків обстрілу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини