Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків

Внаслідок ворожого обстрілу в Зеленодольську загинула людина

У Зеленодольську Дніпропетровської області в результаті нічного ворожого обстрілу будинки отримали серйозні пошкодження. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко оприлюднивфото наслідків обстрілу.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

Також є «прильоти» у Великій Костромці. Постраждалих немає, але село частково залишилося без світла.

13 червня мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська вели обстріл міста.

Уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

Також уночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

Вдень 13 червня російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.