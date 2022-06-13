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  4. Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
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    Події в Україні

    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків

    Снарядами пошкоджено житлові будинки - Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    Снарядами пошкоджено житлові будинки
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Внаслідок ворожого обстрілу в Зеленодольську загинула людина

    У Зеленодольську Дніпропетровської області в результаті нічного ворожого обстрілу будинки отримали серйозні пошкодження. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

    Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко оприлюднивфото наслідків обстрілу.

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    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Як повідомлялося, в ніч на 13 червня російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

    Також є «прильоти» у Великій Костромці. Постраждалих немає, але село частково залишилося без світла.

    13 червня мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська вели обстріл міста.

    Уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

    Також уночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

    Вдень 13 червня російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків