На замінованому одеському узбережжі затримано екстремалів-пірнальників

Військові передали затриманих пірнальників Службі безпеки України

На Одещині місцеві мешканці продовжують випробовувати долю, купаючись в морі, де можуть знаходитися міни.

Так, 13 червня співробітники підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби, які патрулюють узбережжя, виявили двох екстремалів-пірнальників. Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.

Військові наголошують на небезпеці, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону.

Нагадаємо, нещодавно на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.

Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.

Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.