  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти вгатили з «Ураганів» по Зеленодольську, є жертви
рус
    Події в Україні

    Окупанти вгатили з «Ураганів» по Зеленодольську, є жертви

    Окупанти майже щодня обстрілюють Дніпропетровщину з важкого озброєння - Окупанти вгатили з «Ураганів» по Зеленодольську, є жертви

    Окупанти майже щодня обстрілюють Дніпропетровщину з важкого озброєння

    фото з відкритих джерел

    Зеленодольськ і Велика Костромка всіяні касетними боєприпасами

    Ніч на понеділок, 13 червня, була напруженою на Дніпропетровщині. Російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені», – написав він у Telegram.

    Також є «прильоти» у Великій Костромці. Постраждалих немає. Село частково залишилося без світла.

    «У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами», – повідомив Резніченко.

    Як повідомлялося, 13 червня мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська ведуть обстріл міста.

    Уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

    Також уночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

    Увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України була оголошена повітряна тривога.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти вгатили з «Ураганів» по Зеленодольську, є жертви