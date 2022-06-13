Окупанти вгатили з «Ураганів» по Зеленодольську, є жертви

Окупанти майже щодня обстрілюють Дніпропетровщину з важкого озброєння

Зеленодольськ і Велика Костромка всіяні касетними боєприпасами

Ніч на понеділок, 13 червня, була напруженою на Дніпропетровщині. Російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені», – написав він у Telegram.

Також є «прильоти» у Великій Костромці. Постраждалих немає. Село частково залишилося без світла.

«У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, 13 червня мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська ведуть обстріл міста.

Уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

Також уночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

Увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України була оголошена повітряна тривога.

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