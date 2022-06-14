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    Події в Україні

    Поліція під обстрілами вивезла людей із бомбосховища в Привіллі (відео)

    Правоохоронці натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які хочуть евакуюватися - Поліція під обстрілами вивезла людей із бомбосховища в Привіллі (відео)
    Правоохоронці натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які хочуть евакуюватися
    фото: скріншот із відео

    Бійці вивезли 32 мешканці Привілля

    13 червня бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» евакуювали мешканців м. Привілля, що неподалік Лисичанська. Ще декількох людей вивезли волонтери. Про це повідомляє поліція Луганської області.

    Окупанти кілька днів обстрілюють невеличке містечко Привілля, де все ще залишаються люди.

    «Під час патрулювання поліцейські виявили двох поранених, цивільного та військового, яким надали домедичну допомогу та евакуювали. Після евакуації поранених поліцейські повернулись у місто, аби дізнатись, чи потрібна ще комусь допомога. Під час огляду приміщень у районі обстрілу правоохоронці натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які хочуть евакуюватися», – розповіли правоохоронці.

    Поліцейським довелось тричі повертатися, аби евакуювати всіх, хто переховувався у приміщені, та перевезти їх до евакуаційного транспорту у Лисичанську.

    Наразі всі евакуйовані вже виїхали з Луганщини та прямують у безпечні регіони України.

    Як повідомлялося, в центрі Лисичанська потрапили під обстріл журналісти.

    13 червня на Луганщині внаслідок російських обстрілів загинув хлопчик 2016 року народження.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Поліція під обстрілами вивезла людей із бомбосховища в Привіллі (відео)