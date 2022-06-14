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    Росія стягує до українського кордону десантні війська

    РФ посилила підрозділи танкової армії повітряно-десантними БТГ - Росія стягує до українського кордону десантні війська
    РФ посилила підрозділи танкової армії повітряно-десантними БТГ
    фото з відкритих джерел

    Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей

    Росія посилила свої війська у Брянській та Курській областях поблизу кордону з Україною двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 14 червня.

    «На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

    Водночас у війні проти України ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території Криму.

    Як повідомлялося, опівночі у Харкові прогриміли вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія стягує до українського кордону десантні війська