Росія стягує до українського кордону десантні війська

Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей

Росія посилила свої війська у Брянській та Курській областях поблизу кордону з Україною двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 14 червня.

«На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

Водночас у війні проти України ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомлялося, опівночі у Харкові прогриміли вибухи.