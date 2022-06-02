За час військових дій в Україні окупанти вбили 32 медійників

Під час виконання професійних обов’язків убито вісім журналістів

Кожні три дні війна забирає життя одного представника ЗМІ

За 98 діб російської агресії проти України окупанти вбили 32 медійників. Відповідно до даних, якими володіє Національна спілка журналістів України, підтвердженими є 32 факти загибелі за різних обставин працівників медійної галузі. Серед загиблих – журналісти, які виконували професійні обов’язки; медійники – цивільні жертви; представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у військових лавах.

Під час виконання професійних обов’язків убито вісім журналістів. З них – троє українських та п’ять іноземних. Дві жінки та шість чоловіків. Остання жертва окупантів – французький тележурналіст Фредерік Леклерк-Імхофф, який готував репортаж про евакуацію мирного населення на Луганщині.

«Кожне обірване росіянами життя наших колег – то ненаписані рядки в газети та на сайти, не відзняті репортажі і фільми, не видані книжки, – коментує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Через російське людожерство в світі медіа гаснуть цілі всесвіти. Пам’ятаємо усіх Героїв та Героїнь, вимагаємо окремого трибуналу над Росією за злочини проти медівників».

Повний список загиблих медійників:

Убито вісім журналістів під час виконання ними професійних обов’язків:

Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE. Загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві.

Брент Рено, документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time. Розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту.

П’єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.

Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка. Загинула 14 березня разом з П’єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області.

Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві.

Максим Левін, фоторепортер, воєнний кореспондент. Працював з багатьма міжнародними агенціями та українськими виданнями, зник 13 березня, 1 квітня знайдено вбитим.

Мантас Кведаравічюс, литовський режисер та документаліст. Убили в Маріуполі.

Фредерік Леклер-Імхофф, французький тележурналіст каналу BFMTV. Загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецьк, 30 травня.

Олександр Литкін, журналіст КNК Медіа. Загинув 13 лютого в с. Романівка внаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил рф.

Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе». Був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї.

Сергій Пущенко, графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер і ветеран АТО. Загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони.

Віктор Дудар, військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом.

Павло Лі, актор, ведучий телеканалу «Дом». Вступив на початку війни до лав територіальної оборони, загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей.

Віктор Дєдов, оператор телеканалу «Сігма». Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку.

Олег Якунін, редактор запорізького сайту misto.zp.ua. Загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

Лілія Гумянова, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів Маріуполя.

Юрій Олійник, оператор 24 каналу. Загинув 23 березня в боях біля Попасної Луганської області.

Сергій Заїковський, публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом.

Денис Котенко, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом.

Євген Баль, журналіст, письменник, волонтер. 2 квітня помер унаслідок катувань російських військових у Маріуполі.

Роман Нежиборець, відеоінженер чернігівського каналу “Дитинець”. У селі Ягідне біля Чернігова вбили у квітні російські військові.

Зореслав Замойський. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі.

Валерія Глодан. Випускниця факультету журналістики, яка перебувала у декретній відпустці. Загинуна 23 квітня із своєю мамою і 3-місячною донькою-немовлям 2 внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі.

Віра Гирич, журналістка «Радіо Свобода». Загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня.

Олександр Махов, журналіст каналів «Україна», «Україна24», «Дом». Загинув 4 травня через обстріли. Ветеран війни на Донбасі. З початком повномасштабної російської агресії 2022 року знову пішов на фронт.

Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі. Журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов’є».

Євген Старинець, ексменеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець. Загинув 30 квітня в боях за Попасну (Луганщина).

Максим Мединський, комунікаційник, військовослужбовець. Трагічно загинув під час оборони країни.

Оксана Гайдар (псевдонім Руда Пані). Загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня.

Костянтин Кіц, оператор луцького каналу «Аверс». Загинув, захищаючи на фронті Україну.

Роман Жук, фотокор та відеограф із Мукачева, одним із засновників волонтерського проєкту Chysto.de. Солдат, розвідник артилерійського взводу 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Загинув 26 травня.

Віталій Дерех, журналіст із Тернополя. Мобілізований військовослужбовець загинув внаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня.

Медійники, які загинули як учасники бойових дій або як цивільні особи внаслідок російських обстрілів:

Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Він робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

Також у боях біля міста Попасна Луганської області загинув журналіст Віталій Дерех із Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у полон до окупантів потрапив телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон. Він був мобілізований до лав Збройних Сил. До того працював у Миколаївській філії «Суспільного».

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів.

Крім того, журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.