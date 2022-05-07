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    Війна забрала життя ще одного українського журналіста

    Максим Мединський вперше пішов на фронт у 2014 році - Війна забрала життя ще одного українського журналіста

    Максим Мединський вперше пішов на фронт у 2014 році

    фото з відкритих джерел

    У боях за Україну загинув журналіст Максим Мединський

    Захищаючи Україну у лавах Збройних сил, загинув журналіст Максим Мединський, який родом із Болграда Одеської області. Про це повідомила Болградська міська рада.

    «Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України», – зазначили у відомстві.

    У міськраді наголосили, що Мединський пішов на фронт у 2014 році, і без вагань пішов знову захищати країну у 2022-му.

    В інтерв’ю усередині лютого Мединський розповідав, що виріс у військовій сім’ї у Болграді. Його батько ­– військовий журналіст. Мати, вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець змалку мріяв бути десантником.

    «Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже, я маю її захищати», ­– заявляв Мединський.

    Він закінчив факультет журналістики, після випуску працював на інформаційних сайтах. На сторінці Мединського у Facebook також вказано, що він працював у Міністерстві інфраструктури України, був одружений.

    Нагадаємо, 4 травня від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

    Також повідомлялося, що 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна. Ймовірно, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Війна забрала життя ще одного українського журналіста