Прямо під час ефіру: окупанти обстріляли знімальну групу ТСН біля Бахмута (відео)

Під час прямого ввімкнення в ефірі журналіст ТСН Олександр Загородній і оператор Головач Іван потрапили під ворожий обстріл поблизу Бахмута. Про це повідомляє сайт телепрограми.

Зазначається, що журналіст саме розповідав про обстріли траси Бахмут–Лисичанськ, якою місцеві намагаються вирватись із-під обстрілів, але потрапляють в пастки. В яких важких умовах їм вдається прориватись.

В цей час на позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ворожі ракети. Журналісту і оператору довелося терміново ховатись в укриття. Вже лежачи довелося закінчувати ввімкнення.

Раніше повідомлялося, що у боях біля міста Попасна Луганської області загинув журналіст Віталій Дерех із Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у полон до окупантів потрапив телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон. Він був мобілізований до лав Збройних Сил. До того працював у Миколаївській філії «Суспільного».

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів.

Також журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.