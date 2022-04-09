Окупанти обстріляли селище на Харківщині: є загиблі
Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини
Окупанти протягом доби вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине загинули цивільні. Про це повідомляється в Telegram-каналі Дергачівської міської ради.
Протягом доби окупанти регулярно обстрілювали населені пункти Дергачівської громади. Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого цивільного госпіталізували до лікарні у Харкові.
Також були зруйновані декілька приватних будинків.
«В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України», – пише пресслужба ради.
Раніше стало відомо, що сьогодні у місті Рубіжне російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку.
Нагадаємо, Україна отримала антидот до бойових отруйних речовин.