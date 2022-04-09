На Луганщині росіяни влаштували хімічну атаку (відео)

У Рубіжному окупанти пошкодили цистерну з азотною кислотою

Місцевих мешканців просять не виходити з укриттів та щільно зачиняти вікна у будинках і квартирах

У місті Рубіжне російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку місцевим мешканцям. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

«Знову хімічна атака. Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою»,– написав Гайдай.

Він також опублікував відео. На кадрах видно, як ядучий помаранчевий дим здіймається у небо.

Місцевих мешканців Гайдай закликав не виходити з укриттів.

Зауважимо, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях − набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру уражену поверхню необхідно промити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Нагадаємо, раніше Україна отримала антидот до бойових отруйних речовин.

На запит МОЗ України гуманітарна організація Direct Relief надіслала 220 тис. ампул препарату, який можна застосувати для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.