Україна отримала антидот до бойових отруйних речовин

За допомогою на випадок хімічної атаки Росії звернулося МОЗ України

На запит МОЗ України гуманітарна організація Direct Relief надіслала 220 тис. ампул препарату, який можна застосувати для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Препарат з назвою «Атропін» може підвищити частоту серцевих скорочень і допомогти зменшити виділення слизу в легенях або дихальних шляхах людини. За досить швидкого застосування препарат може зупинити дію отруєння деякими нервово-паралітичними речовинами.

«Direct Relief відправляє ці ліки з беззастережною надією на те, що напад, який передбачає його застосування, ніколи не відбудеться», – сказала директорка Direct Relief з фармацевтичних і клінічних питань Алісія Кларк.

В гуманітарній організації додали, що надіслали вантаж до України на початку цього тижня зі свого фармацевтичного складу в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Раніше розслідувачі з InformNapalm повідомляли про можливе використання агресорами зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії.

Також Сполучені Штати повідомили про надання Україні засобів захисту, які можуть бути розгорнуті, якщо Росія застосує хімічну і біологічну зброю.

Тим часом російські офіційні особи звинуватили СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого вже давно не існує.