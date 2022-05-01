Окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, поранена жінка

Це вже другий удар по Синельниківському району за сьогодні

Російські окупаційні війська о другій половині дня 1 травня здійснили обстріл одного із сел Дніпропетровської області. Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку», – написав Резніченко.

Кілька годин тому цього ж дня російські війська завдали ракетний удар у склади агропідприємств того ж таки Синельниківського району.

Пошкоджено дві будівлі, поранених та загиблих внаслідок ракетного обстрілу не було.

Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.