У боях з окупантами загинув відомий «кіборг» Руслан Боровик

У бою загинув «кіборг» і фотограф Руслан Боровик

Місяць тому військовий отримав контузію, але не покинув своє відділення та «продовжував палити техніку російських окупантів»

У бою з російськими окупантами загинув відомий «кіборг», боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Боровик (позивний «Багдад»). Про це повідомляє посольство України в Грузії.

Руслан Боровик був одним із захисників Донецького аеропорту, фотографом, працював у Центрі допомоги учасникам антитерористичної операції при КМДА, де допомагав таким самим ветеранам.

Журналіст Ярослав Бондаренко розповів, що місяць тому військовий отримав контузію, але не покинув своє відділення та «продовжував палити техніку російських окупантів».

Руслан Боровик із позивним «Багдад» двічі служив у лавах Збройних сил України за контрактом та брав участь у миротворчій місії в Іраку. 30 листопада 2014 року «кіборг« зайшов до нового терміналу Донецького аеропорту, де отримав поранення.

Під час найважчих боїв Боровик продовжував робити фотозвіти, а виставки його робіт проходили навіть у Верховній Раді.

Після демобілізації «Багдад» працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА та брав участь у Маршах захисників у Києві. У загиблого Романа Боровика на мирній території залишилися дружина та дві доньки.

До слова, у Маріуполі, який знаходиться в облозі російських військ, трагічно загинув 63-річний завідувач дитячого інфекційного відділення міської лікарні №4 Анатолій Казанцев.