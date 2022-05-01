Евакуація цивільних із «Азовсталі»: Зеленський розповів перші подробиці
Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.
«Розпочалася евакуація цивільних з «Азовсталі». Перша група приблизно зі 100 людей уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу», – повідомив Зеленський.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».
Відомо, що у будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР».
Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.