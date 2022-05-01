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    Евакуація цивільних із «Азовсталі»: Зеленський розповів перші подробиці

    З території &laquo;Азовсталі&raquo; змогли вивести на евакуацію 100 цивільних - Евакуація цивільних із «Азовсталі»: Зеленський розповів перші подробиці
    З території «Азовсталі» змогли вивести на евакуацію 100 цивільних
    фото з відкритих джерел

    Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію

    Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

    «Розпочалася евакуація цивільних з «Азовсталі». Перша група приблизно зі 100 людей уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу», – повідомив Зеленський.

    За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

    Відомо, що у будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР».

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Офіс президента евакуація #stoprussia
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    Евакуація цивільних із «Азовсталі»: Зеленський розповів перші подробиці