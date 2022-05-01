«Шахтар» проводить благодійний матч із хорватським клубом «Хайдук» (відео)

Зібрані кошти будуть направлені на допомогу Україні.

У Хорватії розпочався дружній футбольний матч між командами «Шахтар» та «Хайдук», передає кореспондент «Главкому».

У Хорватському Спліті проходить футбольний матч між клубами «Шахтар» та «Хайдук».

Матч розпочався з хвилини мовчання за загиблими у війні українцями.

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

До слова, «Шахтар» влаштував антивоєнну акцію перед благодійним матчем із турецьким «Антальяспором», який відбувся у понеділок, 25 квітня.

Нагадаємо, «Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».