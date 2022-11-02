Рашисти планують викрасти з окупованих територій сонячні батареї – Генштаб

Окупанти погрожують конфіскувати обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній Україні території

Російські загарбники погрожують конфіскувати та вивезти обладнання об’єктів промислової сонячної генерації електроенергії з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала «ревізію» обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.

«За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

До слова, триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.