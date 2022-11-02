Насильно вивозять людей і грабують місто. Як відбувається «евакуація» з Херсона

Місцеві жителі говорять, що Херсон поступово перетворюється на мертве місто

Жителі Херсона розповідають, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста. Про це йдеться у публікації The New York Times.

За інформацією журналістів, російські солдати зміцнюють оборонні позиції навколо міста, зокрема, навколо житлових районів. Чиновники та ставленики окупантів кажуть, що так звана «евакуація» спрямована на захист мирних жителів, але повідомлення, що надходять із Херсона, припускають менш благородні мотиви.

60-річна жителька міста Тетяна розповіла журналістам, що російські солдати вламуються у порожні будинки, звідки виселили мешканців, і грабують їх.

Також із журналістами поговорила 38-річна жінка, на ім'я Катерина, яка заявила, що Херсон схожий на мертве місто.

«Місто порожнє, ніби вмирає. Але ми живі. Ми продовжуємо чекати», – сказала вона.

За словами Катерини, ситуація в Херсоні стає дедалі важчою. Іноді мешканці околиць міста чують, як ведуться бойові дії.

Журналіст Костянтин Риженко повідомив у своєму Telegram, що росіяни почали «евакуйовувати» припарковані на вулицях Херсона автівки. За його інформацією, окупанти почали їздити дворами та забирати припарковані авто. Потім їх баржами вивозять на лівий берег Дніпра.

У соцмережах також з’явилася інформація, що окупанти випустили розпорядження щодо «евакуації» навчальних закладів. Списки, яке саме майно навчальних закладів, підлягає «евакуації», складають представники окупаційної адміністрації.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що нині триває примусова так звана «евакуація» цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі «Суспільному» розповіла, що гуманітарна ситуація у місті катастрофічний. Окупаційна влада вивозить з міста усе – розграбовані комунальні підприємства, що перебувають на балансі міських і обласних установ. Обладнання вивезено з суднобудівного та вин заводів. Спустошені комунальні підприємства «Херсонводоканал» та «Херсонгаз», вивезені пожежні машини та комунальні автобуси.

Розграбовані і медичні заклади міста – нове сучасне обладнання перевезли на лівий берег. В місті працює три аптеки, в яких немає найпростіших препаратів та дрібні магазини.

«На сьогодні в місті залишилося всього дві швидкі для жителів. В разі заходу ЗСУ на територію Херсонської територіальної громади, нам не буде чим надати першу медичну допомогу нашим жителям та військовим. Ситуація реально напружена і я б сказала патова», – каже Галина Лугова.

За її словами, військові РФ замінували артезіанські свердловини в Херсоні, також пройшло замінування колекторів водопостачання, водовідведення. І люки, які в Херсоні також підпали під мінування.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у коментарі The New York Times заявив, що росіяни захищають місто для того, щоб розмістити у порожніх будинках мобілізованих солдатів. Їх перекидають у Херсонську область для боротьби з ЗСУ, які продовжують контрнаступ. Росіяни перетворюють окуповану Херсонську область на мілітаризовану зону.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.