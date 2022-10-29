Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)

Окупанти провели масовий грабіж усіх підприємств, лікарень і магазинів Херсона

Російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши все, що тільки можливо.

У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

Місто напередодні зими абсолютно до неї не готове.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, окупанти провели масовий грабіж усіх підприємств: і державних, і приватних, і комунальних. «Вивезено абсолютно все… Єдине, що не забрали, - це тролейбуси, вони ще ходять у Херсоні», – розповів він.

Британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я.