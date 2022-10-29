Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонили від роботи медичний персонал – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонили від роботи медичний персонал – Генштаб
Загарбники залишили херсонців без засобів першої необхідності
фото: depo.ua

Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності Херсона, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

«Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли», – йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося, російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши все, що тільки можливо. У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

Нагадаємо, триває 248 доба повномасштабної  війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: Херсон окупанти населення Генштаб ворог влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини
Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини
Сьогодні, 12:26
Окупанти вивозять із Херсонщини награбоване
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
Сьогодні, 09:35
В окупованому Херсоні зник російський мобільний зв'язок
В окупованому Херсоні зник російський мобільний зв'язок
Сьогодні, 17:08

Події в Україні

У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (аудіо)
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (аудіо)
Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини
Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини
На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонила від роботи медичний персонал – Генштаб
На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонила від роботи медичний персонал – Генштаб
Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео
Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео
Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів за добу – Генштаб
Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів за добу – Генштаб
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
59K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
25K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
23K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
20K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
17K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту