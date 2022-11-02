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Авіація Сил оборони завдала по ворогу 20 ударів за добу – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація Сил оборони завдала по ворогу 20 ударів за добу – Генштаб
У результаті успішних дій ЗСУ окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.
фото: Генштаб

Захисники уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів

Триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.  Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб Міноборони. 

Протягом поточної доби противник завдав один ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та  іранськими ударними БпЛА «Шахед-136» в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них – Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Триває так звана «евакуація» місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні.

Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала ттри дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада «евакуація» буде примусовою.

Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала «ревізію» обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.

За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.

В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, ЗСУ успішно атакували окупантів у Херсоні.

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Теги: Авдіївка Бахмут Білорусь влада ворог Генштаб евакуація Кременчук Мелітополь місто населення озброєння окупанти

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