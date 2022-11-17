Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 
Триває 276 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню 
фото: Генштаб

Загарбники хочуть легалізувати призов на військову службу громадян України 

Протягом доби ворог завдав п'ять авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять БпЛА «Шахед-136». 

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка без суттєвих змін.  

На яких напрямках ворог здійснював обстріли

  • На Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області. 
    на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області.
  • На Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.  

Рашисти шукають, кого кинути на смерть

В Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина російської федерації.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано приблизно 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Що діється на тимчасово окупованих територіях

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.  

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.  

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території автономної республіки Крим. 

Наші перемоги

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, п'ять складів боєприпасів та три інших важливих об’єкти противника. 

До слова, ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, військові поразки Росії посилюють її спроби до ведення переговорів з українською владою, заявив представник Головного правління розвідки МО України Вадим Скібіцький.

Теги: Бахмут влада ворог Дніпро лікарня машини населення Одеса озброєння окупанти паспорт поранення Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники збили ракети близько 11 ранку
ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59
Сьогодні, 14:41
Звільнено майже дві сотні населених пунктів 
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
Сьогодні, 13:43
Росія вже втратила в Україні 2878 танків
ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб
Сьогодні, 09:36

Події в Україні

Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 
Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 
Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)
Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)
Рашисти обстріляли Часів Яр, троє поранених (фото)
Рашисти обстріляли Часів Яр, троє поранених (фото)
Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 
Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 
Ракетна атака на Харківщину: серед постраждалих поліцейські
Ракетна атака на Харківщину: серед постраждалих поліцейські
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
53K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
41K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
33K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
31K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі
31K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту