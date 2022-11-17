Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59
Захисники збили ракети близько 11 ранку
фото: Генштаб

Ракети були випущені з напрямку акваторії Чорного моря

Сьогодні, 17 листопада, зенітники Повітряного командування «Південь» збили над Одещиною дві російські керовані авіаракети Х-59. Про це повідомляє пресслужба ПК «Південь».

«17 листопада близько 11.00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційна ракети Х-59, випущені багатофункціональними російськими винищувачами Су-30 з напрямку акваторії Чорного моря», – йдеться у дописі.

До відома, Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині. 

Теги: Генштаб ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вже втратила в Україні 2878 танків
ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб
Сьогодні, 09:36
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони нищать ворога
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Parimatch забезпечує ЗСУ медичною допомогою
Рятувати на полі бою: Parimatch надіслав ЗСУ турнікети, медичні аптечки та ліки волонтерська ініціатива
Вчора, 13:17

Події в Україні

Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 
Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 
Ракетна атака на Харківщину: серед постраждалих поліцейські
Ракетна атака на Харківщину: серед постраждалих поліцейські
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59
ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59
Енергосистема зазнала безпрецедентних руйнувань: що робити українцям
Енергосистема зазнала безпрецедентних руйнувань: що робити українцям
Генштаб повідомив, скільки ракетних ударів завдали рашисти за тиждень 
Генштаб повідомив, скільки ракетних ударів завдали рашисти за тиждень 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
58K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
39K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
37K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
30K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
27K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту