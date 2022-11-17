ЗСУ збили над Одещиною дві керовані авіаракети Х-59

Ракети були випущені з напрямку акваторії Чорного моря

Сьогодні, 17 листопада, зенітники Повітряного командування «Південь» збили над Одещиною дві російські керовані авіаракети Х-59. Про це повідомляє пресслужба ПК «Південь».

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«17 листопада близько 11.00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційна ракети Х-59, випущені багатофункціональними російськими винищувачами Су-30 з напрямку акваторії Чорного моря», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.