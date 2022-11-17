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ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні 2878 танків
Генштаб ЗСУ

Воїни ЗСУ за добу знищили сім броньованих машин ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 83 110 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 83110 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 2878 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 5804 (+7) од;
  • артилерійських систем – 1860 (+0) од;
  • РСЗВ – 393 (+0) од;
  • засоби ППО – 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6);
  • крилаті ракети – 474 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од;
  • спеціальна техніка – 160 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 17 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 17 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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