ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб
Воїни ЗСУ за добу знищили сім броньованих машин ворога
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 83 110 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 83110 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 2878 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 5804 (+7) од;
- артилерійських систем – 1860 (+0) од;
- РСЗВ – 393 (+0) од;
- засоби ППО – 209 (+0) од;
- літаків – 278 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6);
- крилаті ракети – 474 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од;
- спеціальна техніка – 160 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.
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