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Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
Звільнено майже дві сотні населених пунктів 
фото: Генштаб

Наші захисники вийшли на рубіж на правому березі Дніпра 

ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що на півдні у рамках контрнаступу вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Громов додав, що противник після відступу з правобережної частини Херсонщини відновлює свої війська та боєздатність. Підрозділи, які можна використати у боях, окупанти перекидають на інші напрямки. Передовсім мовиться про Донецьку область. Водночас ніхто не виключає, що посилять свої угруповання загарбники і на Запорізькому, і на Луганському напрямках. 

«Наразі ворог дійсно перекидає свої війська на певні напрямки. Але ми теж вживаємо відповідних заходів», – підкреслив Громов.

Наразі для ворога надзвичайно важливо встановити контроль над Донецькою областю. Тож російські бійці роблять усе можливе для того, щоб виконати вказівку з Кремля. 

До слова, військові поразки Росії посилюють її спроби до ведення переговорів з українською владою, заявив представник Головного правління розвідки МО України Вадим Скібіцький.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: окупанти Херсонщина ЗСУ ворог

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