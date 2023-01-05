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Окупанти поспіхом роздають жителям Донбасу російські документи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти поспіхом роздають жителям Донбасу російські документи
Окупанти скоротили термін видачі російських паспортів мешканцям Донеччини
фото з відкритих джерел

Окупанти примусово інтегрують Донеччину у правове поле РФ

Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих російськими загарбниками територій України в правове поле РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації.

Як повідомлялося, РФ планує оголосити про проведення нової хвилі мобілізації. Ці заходи також торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: документи паспорт війна росія Донбас окупанти

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