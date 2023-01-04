Всі в запої: окупант поскаржився матері на керівництво (відео)

Російський військовий каже, що жодного разу не бачив свого командування

Російський військовий зателефонував матері і поскаржився на командування, яке залишило солдатів на позиціях. Він розповів, що ті пішли в село пиячити. Відео опублікувало Головне управління розвідки МО України.

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За словами окупанта, він із товаришами по службі перебуває на позиціях як гарматне м'ясо. Їм ніхто не допомагає. При цьому він ще жодного разу не бачив свого командування.

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«А у контрактників у всіх телефони, інтернет, у них карта, де вони бачать хохлів. А нас кинули... Немає їх, ми не знаємо, де ці полковники, командир полку, ми не знаємо, де вони взагалі. Ми їх жодного разу не бачили. Вони в селі бухають. Всім пофігу, усі забухали, у нас усі п'ють. Знайшли спирт та його розвоядть», – розповів він матері.

Окупант відзначив, що також відбуваються махінації із місцем загибелі російських військових – замість України у документах пишуть про загибель у Бєлгороді.

«А найголовніше – пацанів, вантаж-200, возять додому. Вони ніби в Росії. Відмічають, що загинув у Бєлгороді, а не в Україні. Бачиш, яка система там», – сказав він.

Мати військового заявила, що, швидше за все, не дочекається його, адже має слабке серце.

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До слова, Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Нагадаємо, днями «бавовна» завітала в Макіївку, де у приміщенні училища розмістилися сотні мобілізованих окупантів і склад боєприпасів. В результаті влучання ЗСУ всі вони загинули, мова йде про сотні осіб.

у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів – число вбитих у Макіївці російських військовослужбовців сягнуло 89.

Крім того, керівництво РФ хоче позбутися своїх військових, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці. Військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть». У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області.