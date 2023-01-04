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Всі в запої: окупант поскаржився матері на керівництво (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Всі в запої: окупант поскаржився матері на керівництво (відео)
фото ілюстративне відкритих джерел

Російський військовий каже, що жодного разу не бачив свого командування

Російський військовий зателефонував матері і поскаржився на командування, яке залишило солдатів на позиціях. Він розповів, що ті пішли в село пиячити. Відео опублікувало Головне управління розвідки МО України.

За словами окупанта, він із товаришами по службі перебуває на позиціях як гарматне м'ясо. Їм ніхто не допомагає. При цьому він ще жодного разу не бачив свого командування.

«А у контрактників у всіх телефони, інтернет, у них карта, де вони бачать хохлів. А нас кинули... Немає їх, ми не знаємо, де ці полковники, командир полку, ми не знаємо, де вони взагалі. Ми їх жодного разу не бачили. Вони в селі бухають. Всім пофігу, усі забухали, у нас усі п'ють. Знайшли спирт та його розвоядть», – розповів він матері.

Окупант відзначив, що також відбуваються махінації із місцем загибелі російських військових – замість України у документах пишуть про загибель у Бєлгороді.

«А найголовніше – пацанів, вантаж-200, возять додому. Вони ніби в Росії. Відмічають, що загинув у Бєлгороді, а не в Україні. Бачиш, яка система там», – сказав він.

Мати військового заявила, що, швидше за все, не дочекається його, адже має слабке серце.

До слова, Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Нагадаємо, днями «бавовна» завітала в Макіївку, де у приміщенні училища розмістилися сотні мобілізованих окупантів і склад боєприпасів. В результаті влучання ЗСУ всі вони загинули, мова йде про сотні осіб.

у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів – число вбитих у Макіївці російських військовослужбовців сягнуло 89. 

Крім того, керівництво РФ хоче позбутися своїх військових, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці. Військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть». У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області.

 

 

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