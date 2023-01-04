Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бавовна» в Токмаку: Генштаб повідомив про втрати окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Токмаку: Генштаб повідомив про втрати окупантів
фото ілюстративне

Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими

Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, двох районів зосередження живої сили, військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники на Запоріжжі обстріляли військову комендатуру окупантів

У новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста, у якому перебували сотні окупантів. 

Теги: Запоріжжя ЗСУ війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова «бавовна» у Василівці
ЗСУ вдарили по окупаційній комендатурі у Василівці (відео)
Сьогодні, 15:58
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
«Бавовна у Макіївці»: ЗСУ висміяли версію міноборони РФ про «скупчення мобільних»
Сьогодні, 15:15
Ракети, які використовує Україна проти дронів є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати
NYT написала, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами. ЗСУ відреагували
Сьогодні, 15:02

Події в Україні

«Бавовна» в Токмаку: Генштаб повідомив про втрати окупантів
«Бавовна» в Токмаку: Генштаб повідомив про втрати окупантів
Міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії
Міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії
Росіяни наступають на трьох напрямках – Генштаб
Росіяни наступають на трьох напрямках – Генштаб
Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
Окупанти посилюють свої війська: названо напрямки
Окупанти посилюють свої війська: названо напрямки
Український флот морських дронів поповнився «Блискавкою» (відео)
Український флот морських дронів поповнився «Блискавкою» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
64K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
29K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
13K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
13K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
9468
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту