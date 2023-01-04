«Бавовна» в Токмаку: Генштаб повідомив про втрати окупантів

Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими

Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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«Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, двох районів зосередження живої сили, військової техніки та складу боєприпасів ворога.

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