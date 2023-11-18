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Від ракетного обстрілу Запорізької області загинули двоє рятувальників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Від ракетного обстрілу Запорізької області загинули двоє рятувальників
Росіяни тричі вдарили по Комишуваській громаді
фото: Нацполіція

Семеро осіб отримали поранення

У суботу 18 листопада російські загарбники завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. Унаслідок цього загинули двоє рятувальників, ще семеро осіб отримали поранення. Про це повідомила Національна поліція України в Telegram.

Як зазначається, спочатку ворог двічі атакував ракетами населений пункт, унаслідок чого поранення отримали четверо місцевих жителів. Крім того, сталося займання житлового будинку.

«Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл», – розповіли правоохоронці.

У результаті третього удару загинули двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наслідки ракетного обстрілу Запорізької області
Наслідки ракетного обстрілу Запорізької області
фото: Нацполіція
Наслідки ракетного обстрілу Запорізької області
Наслідки ракетного обстрілу Запорізької області
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада ворог випустив по Зпоріжжю вісім безпілотників. Чотири з них вдалося знищити силам ППО. Унаслідок атаки зайнялася пожежа на об'єктах інфраструктури.

Триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. 

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Теги: обстріл рятувальники Запорізька область

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