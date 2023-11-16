Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

16 листопада російські окупанти з півдня випустили по Україні безпілотники

Унаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль

На Хмельниччині внаслідок збиття одного з дронів, якими РФ зранку атакула область, пошкоджено вантажний автомобіль. Водій отримав незначні поранення. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

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«Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу», – повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Однак внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

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Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та триповерхової будівлі, а також сім місткостей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.

Нагадаємо, зранку, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, «шахеди». Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

За повідомленням Повітряних сил, у ніч на 16 листопада Повітряні сили ЗСУ знищили 16 із 18 ударних дронів Росії, ввечері також було збито авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині, а Харківщина вночі зазнала атаки з С-3