Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Унаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль
На Хмельниччині внаслідок збиття одного з дронів, якими РФ зранку атакула область, пошкоджено вантажний автомобіль. Водій отримав незначні поранення. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.
«Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу», – повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Однак внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.
Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та триповерхової будівлі, а також сім місткостей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.
Нагадаємо, зранку, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, «шахеди». Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.
За повідомленням Повітряних сил, у ніч на 16 листопада Повітряні сили ЗСУ знищили 16 із 18 ударних дронів Росії, ввечері також було збито авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині, а Харківщина вночі зазнала атаки з С-3
Коментарі — 0