Більш як 90 вибухів на Чернігівщині та підрив вантажівки на Харківщині: ситуація в регіонах

У результаті обстрілів військовослужбовцями РФ мирних громад пошкоджено будинки та господарчі споруди

Уночі на Миколаївщині силам протиповітряної оборони знищено одну з керованих ракет типу X-59

Обласні державні адміністрації повідомили про ситуацію в регіонах станом на ранок 12 листопада.

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Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (90 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони із мінометів, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили 2 мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Миропільська (4 вибухи) та Великописарівська (3 вибухи) громади. Без наслідків.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів з міномету, артилерії, РСЗВ, та ударів ВОГ з БпЛА та дронів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

У Середино-Будській громаді зафіксовано влучання FPV дрону (1 вибух), мінометний обстріл (11 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів). Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей.

Також було пошкоджено два житлових будинки.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах.

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Окупанти обстріляли з РСЗВ Темирівку й Новодарівку, а також здійснили 9 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному, Червоному, Лугівському й Малим Щербакам.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 76 артударів.

У результаті обстрілів військовослужбовцями РФ мирних громад пошкоджено будинок та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Два обстріли за добу, російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії.

Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді.

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Минулося без жертв та наслідків.

Харківщина

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На дорозі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Луганщина

Упродовж доби росіяни штурмували поблизу Стельмахівки, Надії та у Серебрянському лісництві. Намагалися атакувати із трьох напрямів. У Серебрянському лісі задіяли авіацію. Як і в Білогорівці, по якій завдані удари і з неба, і з артилерії.

За добу противник здійснив 126 обстрілів (526 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 8 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, смт Північне, смт Південне, с. Міньківка, с.Новоукраїнка, с. Тоненьке.

Пошкоджено об’єктів 30 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирні), автомобіль, дитячий садок.

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Росія вбила на Донеччині трьох людей - поліція задокументувала наслідки ворожих атак Національна поліція України

На Донеччині за добу троє людей загинуло.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині силам протиповітряної оборони знищено одну з керованих ракет типу X-59. Друга ракета типу Х-59 і балістична «Іскандер-М» влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо – без постраждалих.

Херсонщина

Сьогодні зранку ворог здійснив ракетний удар по місту Херсон (ймовірно Х-59). Влучання у наукову бібліотеку. Внаслідок авіаудару виникла пожежа у бібліотеці, Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані уточнюються.

Окупанти зруйнували обласну бібліотеку в Херсоні фото: Олександр Прокудін/Telegram

За добу по області противник здійснив 62 обстріли (343 снаряди), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (22 снаряди).

Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області.

Учора вдень ворог бив по центральній частині Херсона, вогнем з артилерії пошкоджено оселі херсонців, та припарковані поруч автівки.

Внаслідок обстрілу поранення середньої тяжкості отримали 30-ти та 54-річна жінки. Поранення також отримала 38-річна жінка, доставили до лікарні. Усього за добу по області 4 людей дістали поранення.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти влучили в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування.