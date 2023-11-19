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Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках
На Авдіївському напрямку відбито 26 атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 листопада

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі удари по Україні

У ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Знищено 15 із 20 ворожих дронів.

Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Степове, Авдіївки, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна ситуація на напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито сім атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Теги: Генштаб ЗСУ фронт Авдіївка

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