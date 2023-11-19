Ситуація в регіонах: пошкоджена інфраструктура на Київщині та постраждалі на Херсонщині

За добу від російських обстрілів поранення отримали шестеро людей

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали одинадцять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Київщина

Уночі російські терористи атакували область з БпЛА. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. На Київщині працювала ППО. Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією – жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Черкащина

За попередніми даними, вночі, під час повітряної тривоги, наші оборонці збили в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (31 вибух). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманська, Великописарівська, Краснопільська громади. Внаслідок мінометного обстрілу м. Середина-Буда Шосткинського району відбулося загорання гаражу, пошкоджено приватне легкове авто. Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Дружбівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Внаслідок артобстрілу Зноб-Новгородської ТГ Шосткинського району поранено двох цивільних осіб. Пошкоджено три квартири у двох багатоквартирних будинках, приватний будинок, легкове авто.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ завдали 132 удари по 25 населених пунктах області. 115 артобстрілів прийшлися по території Новодарівки, Новоандріївки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню. Ворог здійснив 10 БпЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Малинівці, Малим Щербакам та Степовому, два ракетні удари по Таврійському, а також п’ять РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Левадного. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

За вчорашній день ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії. Пошкоджена адмінбудівля. Пізно ввечері російські війська двічі обстріляли Нікопольщину. Ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де Силами оборони відбито шість атак. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка. Вчора ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено шість приватних будинків.

Луганщина

Минулої доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Макіївку та Невське. Авіаційного удару завдано по Білогорівці. За добу противник здійснив 143 обстріли (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – дев’ять населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Українськ, смт Гостре, смт Очеретине, смт Райське, с. Максимільянівка, с. Орлівка, Новогродівка. Пошкоджені 34 житлові будинки (з них 16 – багатоквартирні), господарча споруда, дві ЛЕП, промислова будівля, будівля ДСНС, будівля «Вода Донбасу», кафе, магазин, СТО, АЗС, школа, два магазини, будівля ЦНАП, дільниця міськводоканалу. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина

Уночі ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (389 снарядів), з них по м. Херсон – три обстріли (вісім снарядів). Рашисти поцілили в райони 26 населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі. Ворог вдарив по Велетенському Білозерської громади. Постраждав 56-річний чоловік. Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Внаслідок ворожого обстрілу з БпЛА м. Херсон легких поранень зазнала 40-річна жінка. За добу в області чотири людини отримали поранення.

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Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.