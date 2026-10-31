Окупанти повторно атакували енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині

Без світла залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів

Уночі російська терористична армія вдарила по енергетичних обʼєктах на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них – той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

«Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, 30 жовтня у Дніпрі стався блекаут.

До слова, ввечері 30 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Найскладніші відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Києві та Київській області.