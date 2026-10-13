«Ганебна четвірка». Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Дмитро Лубінець заявив про системні порушення прав громадян під час мобілізації

У чотирьох областях ситуація з дотриманням прав громадян під час мобілізації не покращується роками

Найбільше скарг на порушення прав громадян під час мобілізації надходить із Дніпропетровщини, Одещини, Львівщини та Закарпаття. Ці регіони протягом кількох років залишаються серед лідерів за кількістю відповідних звернень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє «Главком».

Омбудсман назвав зазначені області «ганебною четвіркою». На його думку, ситуація з порушеннями прав громадян значною мірою залежить від дій обласного керівництва та реакції військового командування.

Як приклад Лубінець навів Закарпатську область, де кількість скарг на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зростала з року в рік. Омбудсман пов'язав це з діяльністю тодішнього керівника обласного ТЦК.

За словами Лубінця, за матеріалами, зокрема його інституції, були відкриті кримінальні провадження. У 2025 році Служба безпеки України провела обшук у посадовця та виявила на його робочому місці значну суму готівки в іноземній валюті.

«Ми тоді вимагали, щоб цю людину звільнили. Людину звільнили і, увага, через два місяці людину поновили на цій же посаді, але з приставкою «тимчасовий виконувач обов'язків», – розповів Лубінець. Омбудсман стверджує, що рішення про повернення посадовця ухвалило тодішнє керівництво командування Сухопутних військ ЗСУ.

Лубінець переконаний, що відсутність системної реакції на порушення з боку попереднього керівництва Міноборони та Сухопутних військ призвела до того, що проблеми з дотриманням прав громадян під час мобілізації залишаються невирішеними.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Євгеній Хмара представив своє бачення нової моделі мобілізації. За його словами, Україна має зосередитися не на збільшенні чисельності військовослужбовців, а на ефективному використанні людського ресурсу. Міністр наголосив, що командири повинні відповідати за весь шлях залучених до підрозділів бійців – від рекрутингу, підготовки та забезпечення екіпіруванням до виконання бойових завдань.

Хмара також заявив про необхідність дотримання балансу між кількістю особового складу та наявним озброєнням і технікою.