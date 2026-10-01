Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
Повідомляється про вибухи на території окупованого півострову
фото: соцмережі

У Красногвардійському та Первомайському районах повідомляють про перебої з електропостачанням

У тимчасово окупованому Криму після нічного вибуху на великій електропідстанції в селищі Нижньогірський почалися перебої з електропостачанням у кількох районах. Зокрема, без світла залишилися населені пункти Красногвардійського та Первомайського районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленнями місцевих жителів, у Красногвардійському районі електроенергія зникла близько 02:00. До цього, за їхніми словами, протягом трьох-чотирьох тижнів відключень не було, а в населених пунктах навіть почали вмикати вуличне освітлення.

Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення фото 1
фото: скриншот заяви

Водночас із приблизно 02:00 без електропостачання залишаються й низка сіл Первомайського району.

Про перебої також повідомляють кримські Telegram-канали. Вони пов'язують відключення з нічним вибухом на великій електропідстанції в Нижньогірському. Водночас офіційного підтвердження того, що саме пошкодження підстанції спричинило знеструмлення районів, наразі немає.

Напередодні в районі Нижньогірського повідомлялося про вибух на енергетичному об'єкті. Деталі щодо характеру пошкоджень та наслідків події не розголошувалися.

Нижньогірський район є одним із ключових районів енергетичної інфраструктури північної та центральної частини окупованого Криму. Тому перебої на великих енергооб'єктах можуть впливати на електропостачання одразу кількох населених пунктів. Наразі невідомо, скільки саме споживачів залишилися без електроенергії та коли її подачу буде повністю відновлено.

Варто нагадати, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах.

Читайте також:

Теги: Крим відключення світла війна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежі ліквідовані
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
Вчора, 10:13
Після завершення повномасштабної війни потік зовнішньої допомоги може скоротитися
«Грошей буде менше»: Нацбанк готується до шоку після війни
29 вересня, 09:06
Пожежники на місці атаки безпілотника на склад у Броварах цього місяця
NYT: Росія веде «тотальну війну» проти економіки України
29 вересня, 02:18
Трамп вирішив «упакувати» тему мит у санкційну історію для отримання двопартійної підтримки в Палаті представників
Навіщо Трампу закон про «пекельні санкції» саме зараз
20 вересня, 23:53
Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині
17 вересня, 09:02
Президентка Єврокомісії пов'язала необхідність нового механізму зі зростанням гібридних загроз у Європі
Євросоюз готує власну «четверту статтю» НАТО у відповідь на загрозу Росії
16 вересня, 13:12
Окремо фон дер Ляєн запропонувала створити механізм реагування на гібридні атаки
Україна стане учасницею нової Ради безпеки Європи – Урсула фон дер Ляєн
16 вересня, 11:50
Наразі на окремих заправках утворилися довгі черги через нестачу пального
У Санкт-Петербурзі дефіцит бензину: заправляти авто планують дозволяти не щодня
14 вересня, 10:20
Лікарі надавали чоловікові всю необхідну медичну допомогу, однак врятувати його не вдалося
Після російської атаки помер ще один житель Хмельницького
8 вересня, 18:33

Події в Україні

Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок
Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2026 року
ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW
ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua