Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення

У Красногвардійському та Первомайському районах повідомляють про перебої з електропостачанням

У тимчасово окупованому Криму після нічного вибуху на великій електропідстанції в селищі Нижньогірський почалися перебої з електропостачанням у кількох районах. Зокрема, без світла залишилися населені пункти Красногвардійського та Первомайського районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленнями місцевих жителів, у Красногвардійському районі електроенергія зникла близько 02:00. До цього, за їхніми словами, протягом трьох-чотирьох тижнів відключень не було, а в населених пунктах навіть почали вмикати вуличне освітлення.

фото: скриншот заяви

Водночас із приблизно 02:00 без електропостачання залишаються й низка сіл Первомайського району.

Про перебої також повідомляють кримські Telegram-канали. Вони пов'язують відключення з нічним вибухом на великій електропідстанції в Нижньогірському. Водночас офіційного підтвердження того, що саме пошкодження підстанції спричинило знеструмлення районів, наразі немає.

Напередодні в районі Нижньогірського повідомлялося про вибух на енергетичному об'єкті. Деталі щодо характеру пошкоджень та наслідків події не розголошувалися.

Нижньогірський район є одним із ключових районів енергетичної інфраструктури північної та центральної частини окупованого Криму. Тому перебої на великих енергооб'єктах можуть впливати на електропостачання одразу кількох населених пунктів. Наразі невідомо, скільки саме споживачів залишилися без електроенергії та коли її подачу буде повністю відновлено.

Варто нагадати, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах.