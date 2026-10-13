Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про пуски балістики

Ракети виявили на підльоті до столиці, а розвідка фіксує підготовку нових пусків балістики

Близько 22:40 Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Основною мішенню була енергетика, зокрема ТЕЦ-4, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та допис президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва. «На жаль, є влучання», – написав президент. У пошкодженому житловому будинку рятувальники гасять пожежу.

За словами глави держави, українська система виявила ракети фактично на підльоті до столиці. Партнери знову не попередили про удар. За даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується», – наголосив президент.

Зеленський закликав українців берегти себе цієї ночі та завтра. За його словами, Україна працює над тим, щоб забезпечити ППО протиракетами.

Що відомо станом на зараз

За даними Повітряних сил, удар по столиці стався близько 22:40. Кількість і тип ракет уточнюють.

У відомстві зазначили, що ситуація схожа з учорашньою: від партнерів не надходило інформації про пуски з території противника. Причини встановлюють.

Військові не виключають повторних атак. «Противник підступно б'є балістикою по мирному населенню, не виключено повторні атаки. Будьте пильні!» – наголосили в Повітряних силах.

Що відомо про попередній удар 12 жовтня

Ввечері 12 жовтня Росія вже атакувала Київ балістикою. За даними Повітряних сил, про той удар повідомили таке:

о 22:10 ворог випустив по столиці шість балістичних ракет;

вибухи в місті пролунали до оголошення ракетної загрози;

радіолокаційні засоби виявили цілі безпосередньо під час атаки, інформації про пуски з території противника не надходило.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі. У Деснянському районі ракета влучила в чотириповерхову складську будівлю.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не отримала попередження від партнерів і про удар 12 жовтня. Окрім того, «Главком» розповідав про обставини, за яких Україна залишилася без попередження про запуск ракети.