Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах

Корисна інформація з посиланнями для кожної області

Російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури енашої країни. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

«Главком» зібрав корисну інформацію, де можна дізнатися про відключення світла для кожної області.

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Графік відключення світла Київ

Кияни та гості столиці, а також мешканці Київщини можуть подивитися свою чергу відключення світла на сайті Yasno. Для цього потрібно ввести свою домашню адресу у відповідному полі. Також інформацію можна подивитися у чат-боті в Telegram.

Графік відключення світла в Києві та Київській області публікується на сайті ДТЕК, а також в акаунтах компанії у Viber і Telegram.

Графік відключення світла Вінниця

У Вінницькій області дізнатися подробиці про відсутність світла можна на сайті «Вінницяобленерго», а також у їхньому Viber-каналі. Є пошук за адресою будинку або за особовим рахунком.

Графік відключення світла Дніпро

Мешканці Дніпра та області, як і кияни, можуть подивитися розклад відключень світла на сайті Yasno, шляхом введення домашньої адреси у відповідний рядочок.

Ще одне джерело інформації про відключення – сайт ДТЕК, а також боти Дніпровських електромереж у Viber і Telegram.

Графік відключення світла Житомир

У Житомирі та Житомирській області інформацію про відключення публікують на сайті «Житомиробленерго». Тут можна не тільки подивитися розклад за домашньою адресою, а й дізнатися ймовірність відсутності світла в конкретний час.

Графік відключення світла Запоріжжя

У Запорізькій області дізнатися інформацію про відключення світла можна на сайті «Запоріжжяобленерго», у Telegram-каналі, а також за номерами телефону 0-800-304-502, (061) 228-51-00, 067-613-47-89.

Графік відключення світла Івано-Франківськ

В Івано-Франківську та області перевірити аварійні відключення можна на сайті «Прикарпаттяобленерго» та у Viber-боті. Для цього потрібно ввести свій особовий рахунок або домашню адресу.

Графік відключення світла Кропивницький

Мешканці Кіровоградської області можуть дізнатися про аварійні відключення за домашньою адресою на сайті »Кіровоградобленерго», а також через Viber-бота, вказавши свій номер телефону.

Графік відключення світла Луцьк

У Волинській області графіки відключень оновлюються щогодини на сайті «Волиньобленерго». Енергетики попереджають мешканців, що реальний час відключення може відрізнятися від зазначеного на сайті на 20-30 хвилин. Також у компанії є свій Viber-бот, де також публікують графіки.

Графік відключення світла Львів

У Львові та області також запроваджують погодинні відключення, подивитися розклад можна на сайті «Львівобленерго», у Viber або в Telegram. Також є окремі Viber і Telegram-канали для власників бізнесу.

Графік відключення світла Миколаїв

«Миколаївобленерго» публікує інформацію про планові та аварійні відключення світла на своєму сайті.

Графік відключення світла Одеса

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про відсутність світла на сайті, а також через ботів у Viber і Telegram.

Графік відключення світла Полтава

У Полтавській області інформація про відключення електрики є непублічною. Жителі регіону можуть перевірити відомості за домашньою адресою в особистому кабінеті на сайті «Полтаваобленерго», а також у Viber і Telegram.

Графік відключення світла Рівне

Мешканці Рівного та області можуть подивитися аварійні та планові графіки, а також розклад ремонтних робіт на сайті «Рівнеобленерго». Для юридичних і побутових споживачів є різні особисті кабінети.

Графік відключення світла Суми

Мешканці Сумської області мають можливість перевірити свою чергу відключення світла на сайті «Сумиобленерго» та за цілодобовим номером 0800-300-247.

Графік відключення світла Тернопіль

«Тернопільобленерго» повідомляє про планові та аварійні відключення на своєму сайті в розділі «Перерви в електроживленні».

Графік відключення світла Ужгород

У Закарпатській області відомості про відсутність електрики публікує сайт «Закарпаттяобленерго». Введіть домашню адресу внизу сторінки, щоб перевірити, у якій ви черзі.

Також дізнатися інформацію можна за безкоштовним гарячим номером 0 (800) 50 16 20.

Графік відключення світла Харків

У Харкові та Харківській області графік відключення світла за своєю адресою можна перевірити на сайті та в Telegram-каналі «Харківобленерго».

Графік відключення світла Херсон

«Херсонобленерго» може надати інформацію про відсутність електроенергії в особистому кабінеті на сайті компанії, а також за номерами телефону (0552) 48-06-06, (0552) 48-06-20.

Графік відключення світла Хмельницький

Аварійні, планові та погодинні відключення світла в Хмельницькій області можна перевірити на сайті «Хмельницькобленерго», у месенджерах Viber та Telegram, а також за номерами 067-010-50-62, 050-010-50-62.

Графік відключення світла Черкаси

У Черкаській області розклад аварійних відключень публікується на сайті «Черкасиобленерго». Дізнатися про ситуацію у своєму будинку можна за адресою житла або особовим рахунком.

Графік відключення світла Чернівці

Перевірити, чи є відключення в Чернівецькій області, можна на сайті та в Telegram-каналі компанії «Чернівціобленерго», а також за номерами (0372) 584-980, (099) 230-99-00, (067) 230-99-00.

Графік відключення світла Чернігів

На сайті «Чернігівобленерго» зручно перевіряти, чи є планові, аварійні та спеціальні відключення світла за вашою адресою. Також у компанії є боти в Telegram і Viber.

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