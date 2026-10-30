У Дніпрі повторно стався блекаут

Ганжа зауважив, що основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів

Ганжа: Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження

У Дніпрі знову стався блекаут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Дніпро знову знеструмлений. Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, енергетики працювали всю ніч, і відновлювальні роботи тривають досі. До них залучили максимальну кількість бригад.

«Основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів», – додав Ганжа.

За даними ДТЕК, застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району. В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.

Нагадаємо, уночі 30 жовтня російські терористи завдали ударів по Дніпру. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у обласному центрі та прилеглих населених пунктах.

Згодом влада повідомила, що енергетики працювали всю ніч і повернули світло частині споживачів Дніпропетровщини, знеструмлених через ворожі атаки.