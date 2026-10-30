Зеленський повідомив про масштабні пошкодження енергетики та анонсував нові переговори

Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по енергетиці та підготовку нових оборонних і дипломатичних рішень

Президент заявив, що Росія продовжує щоденні атаки на українську енергосистему

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Найскладніші відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Києві та Київській області. Крім того, російські війська завдали балістичного удару по нафтопереробній інфраструктурі Кременчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, енергетики та рятувальники ДСНС протягом дня ліквідовували наслідки атак і відновлювали електропостачання в постраждалих містах та громадах.

«Кожного дня, на жаль, влучання по енергетиці – дуже багато пошкоджень. Триває російська операція проти нашої електрогенерації, проти наших мереж, проти енергоз'єднань», – наголосив Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на ситуації в Полтавській області. Він підтвердив, що 30 жовтня російська армія атакувала Кременчук балістичними ракетами. Ціллю стала нафтопереробна інфраструктура міста.

Президент підкреслив, що Москва не демонструє готовності припинити удари по енергетичних об'єктах України.

«Росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці. Постійно терористичні удари по наших містах. Будемо діяти і ми надалі – відповідно та цілком справедливо», – заявив він.

Україна готує нові рішення щодо ППО

Зеленський повідомив, що українська сторона продовжує переговори з міжнародними партнерами про посилення протиповітряної оборони та постачання боєприпасів для винищувачів F-16.

За його словами, найближчим часом очікуються нові рішення в оборонній сфері. Деталей майбутніх домовленостей президент поки не розкрив.

Глава держави також анонсував важливі переговори в Туреччині. Окрему увагу, за його словами, приділяють реалізації дипломатичних ініціатив, які обговорювалися протягом останнього часу.

«Також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються», – сказав Зеленський.

Водночас президент не уточнив, про які саме переговорні формати йдеться та хто може взяти в них участь.

Зеленський розповів про евакуацію з Олешок

Окремо президент повідомив, що гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області триває, а евакуйовані мешканці вже прямують на підконтрольну Україні територію.

«Зараз – буквально цими годинами – продовжується виконання гуманітарної місії в Олешках. Люди на шляху в Україну», – зазначив Зеленський.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що евакуація відбувається без порушень домовленостей про припинення вогню. Для вивезення мешканців підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць. До організації гуманітарної місії також долучилася перша леді США Меланія Трамп.

У ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ударів по низці українських регіонів. Зокрема, Дніпро зіткнувся з масштабними перебоями електропостачання, а в Києві також зафіксували наслідки атаки.

Протягом дня ситуація в Дніпрі залишалася складною. У місті повторно стався блекаут, через що комунальні служби та енергетики продовжували аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, на правому березі Києва та в частині Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження були пов'язані з проблемами в роботі енергосистеми після російських атак.

Також 30 жовтня «Главком» повідомляв про початок евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешок. У межах гуманітарної місії організували автобусні колони для виїзду цивільних та доставлення допомоги до міста.