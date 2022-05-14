За добу на сході ЗСУ відбили дев’ять атак ворога і знищили 80 окупантів
Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
Тривають бої, наші захисники дають відсіч рашистам
Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак, тривають бої. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 80;
- танків – 3;
- БТР – 2;
- артилерія – 1;
- міномети – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, за добу на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.
Тим часом сьогодні окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район.
Також вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів.
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