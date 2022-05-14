За добу на сході ЗСУ відбили дев’ять атак ворога і знищили 80 окупантів

Тривають бої, наші захисники дають відсіч рашистам

Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак, тривають бої. Про це повідомила пресслужба угруповання.

Українські захисники знищили:

особового складу – до 80;

танків – 3;

БТР – 2;

артилерія – 1;

міномети – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, за добу на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.

Тим часом сьогодні окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район.

Також вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів.

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