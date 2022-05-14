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    Події в Україні

    За добу на сході ЗСУ відбили дев’ять атак ворога і знищили 80 окупантів

    Оперативно-тактичне угруповання &laquo;Схід&raquo; - За добу на сході ЗСУ відбили дев’ять атак ворога і знищили 80 окупантів
    Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
    фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Тривають бої, наші захисники дають відсіч рашистам

    Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак, тривають бої. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Українські захисники знищили:

    • особового складу – до 80;
    • танків – 3;
    • БТР – 2;
    • артилерія – 1;
    • міномети – 4;
    • АТТ – 3;
    • БПЛА – 3.

    Нагадаємо, за добу на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.

    Тим часом сьогодні окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район.

    Також вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    За добу на сході ЗСУ відбили дев’ять атак ворога і знищили 80 окупантів