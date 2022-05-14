Із Сєвєродонецька відновилася евакуація

Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.

У суботу, 14 травня, з Сєвєродонецька була проведена евакуація мирного населення. Це перша евакуація за довгий час. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, під час евакуації вдалося вивезти з міста 17 осіб, включаючи троє дітей.

«Після таких подій завжди собі кажеш: «Ми це зробили!» Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителіа міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!», – написав Гайдай.

Зазначимо, евакуація з Луганської області довгий час була заблокована. Оскільки російські окупаційні війська прорвалися Білогорівку. Однак, після того як українські війська дали їм відсіч, евакуація стала можливою.

Як раніше повідомлялося, українські війська зачищають територію села Білогорівка Луганської області, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.