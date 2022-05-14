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    Події в Україні

    Розвідка повідомила, коли настане переломний момент війни

    Воєнна розвідка України дізнається про плани Кремля, щойно вони починають складатися - Розвідка повідомила, коли настане переломний момент війни
    Воєнна розвідка України дізнається про плани Кремля, щойно вони починають складатися
    фото: Генштаб ЗСУ

    Росія зазнає у війні величезних втрат

    Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

    «Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим», – заявив Буданов.

    За його словами, Росія зазнає у війні величезних втрат, а воєнна розвідка України дізнається про плани Кремля, щойно вони починають складатися.

    «Ми воюємо з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада – це міф. Це орда людей зі зброєю» – підсумував керівник воєнної розвідки України.

    Раніше Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка повідомила, коли настане переломний момент війни