Розвідка повідомила, коли настане переломний момент війни

Росія зазнає у війні величезних втрат

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

«Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим», – заявив Буданов.

За його словами, Росія зазнає у війні величезних втрат, а воєнна розвідка України дізнається про плани Кремля, щойно вони починають складатися.

«Ми воюємо з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада – це міф. Це орда людей зі зброєю» – підсумував керівник воєнної розвідки України.

Раніше Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак.