  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Десантники показали знищену техніку окупантів (фото)

    Бійці ЗСУ обіцяють відплатити кожному ворогові - Десантники показали знищену техніку окупантів (фото)

    Бійці ЗСУ обіцяють відплатити кожному ворогові

    фото: ЗСУ

    «Марунові берети» знищують рашистів

    Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України щодня та щохвилини продовжують знищувати сили російських окупаційних військ на всіх основних напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ і показав фото нових трофеїв українських бійців.

    «Агресор сповна відплатить за кожну українську сльозу, за кожну сироту та вдову, за кожен випущений снаряд, ракету та бомбу, за кожну зруйновану українську домівку», – зазначають десантники.

    Слід відзначити, що підрозділи українського десанту з перших хвилин широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України успішно виконують бойові завдання на найбільш важливих напрямках, демонструючи мужність, героїзм та високий професіоналізм.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Бійці ЗСУ обіцяють відплатити кожному ворогові. фото: ЗСУ
    Бійці ЗСУ обіцяють відплатити кожному ворогові. фото: ЗСУ

    За цей час «марунові берети» знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт тисячі тон ворожої військової техніки.

    Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Також Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Десантники показали знищену техніку окупантів (фото)