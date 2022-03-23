Десантники показали знищену техніку окупантів (фото)

«Марунові берети» знищують рашистів

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України щодня та щохвилини продовжують знищувати сили російських окупаційних військ на всіх основних напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ і показав фото нових трофеїв українських бійців.

«Агресор сповна відплатить за кожну українську сльозу, за кожну сироту та вдову, за кожен випущений снаряд, ракету та бомбу, за кожну зруйновану українську домівку», – зазначають десантники.

Слід відзначити, що підрозділи українського десанту з перших хвилин широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України успішно виконують бойові завдання на найбільш важливих напрямках, демонструючи мужність, героїзм та високий професіоналізм.

За цей час «марунові берети» знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт тисячі тон ворожої військової техніки.

Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

Також Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків.

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