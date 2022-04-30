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    Події в Україні

    Окупанти притягли до Нової Каховки пам'ятник Леніну

    Росіяни повернули Леніна в Новій Каховці - Окупанти притягли до Нової Каховки пам'ятник Леніну
    Росіяни повернули Леніна в Новій Каховці
    фото: t.me/zedigital

    «Коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0»

    Російські окупанти в Новій Каховці, що на Херсонщині, встановили пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну. Він повернувся на постамент біля будівлі місцевої міської ради. Про це повідомляють соцмережі та телеграмканали.

    Місцеві жителі помітили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни встановлюють пам'ятник Леніну на центральній площі міста.

    Кількаметровий пам'ятник вождю СРСР доправили туди на вантажівці.

    «Поки Україна перша в світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну в тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0», – зазначив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.

    Раніше на окупованому Півдні з’явився ще один Ленін: фото карликового «монумента».

    В Україні встановлення памʼятників радянським діячам підпадає під декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, знесли після 2014 року (крім окупованого Росією Криму та ОРДЛО, які не контролювалися владою України).

    Теги: росія окупанти декомунізація війна Херсонщина Україна окуповані території СРСР Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Окупанти притягли до Нової Каховки пам'ятник Леніну