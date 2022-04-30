Окупанти притягли до Нової Каховки пам'ятник Леніну
«Коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0»
Російські окупанти в Новій Каховці, що на Херсонщині, встановили пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну. Він повернувся на постамент біля будівлі місцевої міської ради. Про це повідомляють соцмережі та телеграмканали.
Місцеві жителі помітили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни встановлюють пам'ятник Леніну на центральній площі міста.
Кількаметровий пам'ятник вождю СРСР доправили туди на вантажівці.
«Поки Україна перша в світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну в тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0», – зазначив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.
Раніше на окупованому Півдні з’явився ще один Ленін: фото карликового «монумента».
В Україні встановлення памʼятників радянським діячам підпадає під декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, знесли після 2014 року (крім окупованого Росією Криму та ОРДЛО, які не контролювалися владою України).