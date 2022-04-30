Ще одну могилу з закатованими знайдено в Бучанському районі (відео)

Трьох чоловіків російські окупанти убили після тривалих тортур

Ще одну братську могилу українців, закатованих окупантами, знайдено у п’ятницю, 29 квітня, на території Бучанського району. Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, у виявленій ямі знайшли тіла трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

«Жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району», - сказав Нєбитов.

За даними поліції, місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп.

На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу. Зв даними керівника обласної поліції, загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Днями Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Також сьогодні МВС назвало кількість заяв про зникнення, поданих з початку російської агресії.



