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    Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)

    Колаборанти радіють пам'ятнику Леніну у Генічеську - Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)
    Колаборанти радіють пам'ятнику Леніну у Генічеську
    фото: Facebook Геннадія Малюкова

    Також окупанти встановлюють російський триколор на міських будівлях

    У Генічеську, що на Херсонщині, окупанти відновили пам'ятник російському революціонеру, лідеру більшовицької партії Володимиру Леніну. Про це свідчить допис колаборанта, місцевого підприємця Геннадія Малюкова у Facebook.

    Спершу він опублікував фото, як встановлюють монумент, а після цього вже порадів готовій споруді.

    «Пам'ятник Іллічу встановлено», повідомив колаборант Малюков.

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    Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)
    Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)
    фото: Facebook Геннадія Малюкова

    Український громадський активіст Вадим Поздняков у відповідь на це закликав зносити пам'ятники усім російським діячам на території України.

    «Негайно треба виносити усіх Щорсів, Ватутіних, Єкатєрін 2 та Петрів 1, Островських, Пушкіних і Суворових, Горьких та Маяковських. Не-га-й-но», написав він у Facebook.

    Відомо, що кілька днів тому в окупованому Генічеську Херсонської області російські загарбники влаштували катівню на зразок донецької «Ізоляції». Російські окупанти затримують представників кримськотатарського народу в окупованих містах Запорізької та Херсонської областей і направляють їх до катівні, де проводять допити та тортури.

    Раніше повідомлялось, що російські військові в тимчасово окупованому Херсоні вчинили наругу над меморіалом «Слава Україні». Вони потрощили панелі з фотографіями Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні. Крім цього, окупанти знесли державний прапор України.

    Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити псевдореспубліку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)