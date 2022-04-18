Генічеськ: після облаштування катівні для українців рашисти взялися за Леніна (фото)

Також окупанти встановлюють російський триколор на міських будівлях

У Генічеську, що на Херсонщині, окупанти відновили пам'ятник російському революціонеру, лідеру більшовицької партії Володимиру Леніну. Про це свідчить допис колаборанта, місцевого підприємця Геннадія Малюкова у Facebook.

Спершу він опублікував фото, як встановлюють монумент, а після цього вже порадів готовій споруді.

«Пам'ятник Іллічу встановлено», – повідомив колаборант Малюков.

Український громадський активіст Вадим Поздняков у відповідь на це закликав зносити пам'ятники усім російським діячам на території України.

«Негайно треба виносити усіх Щорсів, Ватутіних, Єкатєрін 2 та Петрів 1, Островських, Пушкіних і Суворових, Горьких та Маяковських. Не-га-й-но», – написав він у Facebook.

Відомо, що кілька днів тому в окупованому Генічеську Херсонської області російські загарбники влаштували катівню на зразок донецької «Ізоляції». Російські окупанти затримують представників кримськотатарського народу в окупованих містах Запорізької та Херсонської областей і направляють їх до катівні, де проводять допити та тортури.

Раніше повідомлялось, що російські військові в тимчасово окупованому Херсоні вчинили наругу над меморіалом «Слава Україні». Вони потрощили панелі з фотографіями Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні. Крім цього, окупанти знесли державний прапор України.

Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити псевдореспубліку.