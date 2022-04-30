Україна готує санкції проти патріарха Кіріла та інших представників РПЦ

церковні діячі РПЦ системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців Збройними силами Російської Федерації

Окремі церковні діячі РПЦ системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців Збройними силами Російської Федерації

Парламентарі звернуться до Ради нацбезпеки і оборони, аби та заблокувала активи церковнослужителів держави-агресорки

Народні депутати звернуться до Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви. Відповідний проєкт постанови 29 квітня зареєстровано у Раді, повідомляє «Главком».

Обранці пропонують застосувати санкції до церковних діячів РПЦ, які системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців Збройними силами Російської Федерації. А саме:

16-й Патріарх Московський і всієї Русі Кирил (Гундяєв В.М., 20.11.1946 р.н.);

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, за прізвищем батька – Дашевський, 24.07.1966 р.н.);

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов, 13.12.1956 р.н.);

митрополит Псковський і Пороховський Російської православної церкви Тихон (Георгій Олександрович Шевкунов, 02.07.1958 р.н.), відомий як духівник В.В.Путіна та особа, наближена до спецслужб Російської Федерації.

«Поширення ідеології війни та геноциду несумісне з релігійними засадами віри. Російські священики так само, як і політичне керівництво та військові РФ, мають відповісти за злочин геноциду українського народу, відповідно до статей 6, 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та відповідно до чинного законодавства України», – зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

На думку авторів проєкту закону, до Кіріла, митрополита Іларіона, Миколи Балашова і митрополита Тихона необхідно ввести санкції терміном на 10 років.

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Як відомо, в Україні триває 66-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

«На жаль, в ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями», – констатував Порошенко.

За його словами, в України є докази про безпосередню участь РПЦ у депортації українських громадян до Росії, примусовому розміщенні їх на території своїх приходів і перешкоджанні виїзду українських громадян у треті країни або поверненню до України. Це все – прямі злочини проти українців, тортури та порушення прав і свобод людини.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.