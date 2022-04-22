На окупованому Півдні з’явився ще один Ленін: фото карликового «монумента»

У Мелітополі з'явився карликовий Ленін. Його приніс депутат міськради для десятка комуністів на святкування річниці вождя

Комуністи Мелітополя поставили посеред тротуару бронзову статуетку вождя і читали над ним Єсеніна

У окупованому рашистами Мелітополі місцеві адепти комуністичної ідеології оригінально відсвяткували річницю народження «вождя світової революції». Про це пише місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

Комуністи зібралися на мітинг на честь цієї події. Мітинг вийшов досить скромним – на акцію зібралося не більше десятка людей.

Організував цей захід депутат Мелітопольської міської ради від партії «За майбутнє» Тарас Генов (який раніше намагався стати нардепом від Комуністичної партії та такої ж проросійської політсили Наталії Вітренко – ред.). Саме він, як стверджує видання, приніс на акцію невеличку бронзову статуетку Володимира Леніна і встановив її на тротуарі перед мітингувальниками.

Після цього Генов чомусь почав читати вірші поета Сергія Єсеніна, присвячені Росії.

Нагадаємо, що кілька днів тому у іншому тимчасово окупованому рашистськими військами місті Півдня України, Генічеську, був відновлений демонтований раніше пам’ятник лідеру російських більшовиків Володимиру Леніну.

А у самому Мелітополі окупанти спочатку підняли російський прапор, а пізніше пограбували відділення «Укрпошти», забравши звідти 3 млн грн пенсійних виплат для жителів міста.