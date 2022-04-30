Окупанти панікують від однієї згадки про Чорнобаївку: радіоперехоплення СБУ

Лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку під Чорнобаївкою

Росіяни масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку

В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом». Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити у Херсонській області.

На записі – розмова командира батальйону збройних сил Росії з командиром роти, який прибув із поповненням з так званого «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», – жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших – російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть у обороні, а не наступатимуть. Але і це не подіяло.

Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Нагадаємо, триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.